الكاظمي يثمن جهود باريس لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية

2020/10/19 | 18:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس.

جاء ذلك خلال لقاء بين الكاظمي وماكرون في قصر الاليزية بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، في إطار الجولة الاوروبية للكاظمي التي تتضمن زيارة فرنسا والمانيا وبريطانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، خاصة ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب الكاظمي عن تطلعه الى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما .

كما ثمّن الكاظمي الجهود التي تقوم بها فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الإصلاحي.

ورحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ‌

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