العراق يدرس تخفيض سعر البنزين

2020/10/19 | 18:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة النفط في الحكومة الاتحادية موعد اكتمال الدراسة الخاصة بتخفيض سعر مادة البنزين المحسن.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الانباء العراقية يوم الاثنين، ان "دراسة تخفيض سعر البنزين المحسن تكتمل قبل نهاية الشهر الجاري"، مؤكدة وجود خطة لتحسين نوعية المنتجات، والسعي لفتح قنوات تعاون مع القطاع الخاص في عملية تسويق المنتجات.

وبشأن الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام أشارت الوزارة الى أن "كمية الغاز المصاحب المُستثمَر حالياً والناتج عن عمليات الإنتاج النفطي تبلغ 1500 مليون قدم مكعب"، لافتة الى أن "الاحتياطي الغازي للعراق يبلغ 132 ترليون قدم مكعب قياسي".

وتابعت، تم "استكمال استثمار جميع الكميات المنتجة من الغاز المصاحب والقضاء على عمليات الحرق نهاية 2023".

PUKmedia / عن واع ‌

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