بالوثائق.. الكعبي يطالب الخارجية والمالية التحقق من عدد الممتلكات والمزارع العراقية في دول العالم

2020/10/19 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين، وزارتي الخارجية والمالية التحقق من تواجد وعدد جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم .





وذكر الكعبي في نص الكتاب، بحسب وثائق عممها المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، وتلقت تقدم “نسخة منها، “وردتنا معلومات تفيد بإن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم”، منوهآ انه “بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول”، داعيا الوزارات المعنية الى “تزويد مجلس النواب لكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمهــا”.

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