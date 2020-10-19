مستشار حكومي: اكثر من 6 الاف مشروع متعثر بكلفة 100 مليار دولار

2020/10/19 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مستشار رئيس الوزراء، للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، وجود أكثر من 6 الاف مشروع متعثر بكلفة اكثر من 100 مليار دولار.

وقال صالح في مقال نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "منذ العام 2008 ولغاية العام 2019 تم الالتزام بأكثر من 6 مشروع استثماري حكومي بقيمة تزيد على 100 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه "بمجرد حصول عجز مالي سنوي يبدأ التعثر في التمويل وتأخذ مسطرة اوليات جديدة في اختيار أي مشروع يتم إيقافه واي مشروع يستمر بالعمل".





وأضاف أن "لكي يكون المشروع مستمرا لابد من إيقاف مئات المشاريع الأخرى غير المكتملة بسبب عجز التمويل ولاسيما المشاريع البلدية المهمة المرتبطة بحياة الناس في وقت ظلت مشاريع الطاقة (النفط والكهرباء) هي الوحيدة التي تحظى بالاولوية في التمويل حتى في ازمنة العجز المالي"، مؤكدا أن مشاريع الطاقة تستحوذ على اكثر من 50٪ من التخصيصات الاستثمارية الحكومية السنوية".





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