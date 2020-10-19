2020/10/19 | 18:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسايش أربيل توقف متهماً قتل زوجته وحاول الفرار لبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/19 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسايش أربيل توقف متهماً قتل زوجته وحاول الفرار لبغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسايش أربيل توقف متهماً قتل زوجته وحاول الفرار لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).