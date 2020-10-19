طهران تراقب عن كثب رفع الحظر عن السلاح

2020/10/19 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن روسيا قد أعربت بالفعل عن استعدادها لبيع الأسلحة إلى إيران، بما في ذلك نظام "S-400" الذي تتفاخر به، فمِن المرجح أن تبدأ مبيعات الأسلحة بصفقة عسكرية أكثر رمزية ـ على سبيل المثال، اتفاق يتضمن دبابات وناقلات جنود مدرعة ـ بدلا من صفقة كبيرة تشمل طائرات مقاتلة حديثة أو نظام "S-400"

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