الوائلي يعلن الاتفاق على ضرورة الإسراع بإنشاء منفذ سفوان للاستفادة من المنحة الكويتية

2020/10/19 | 18:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ئيس هيأة المنافذ الحدودية يستقبل سعادة السفير العراقي في دولة الكويت

استقبل اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية في مكتبه سعادة السفير العراقي في دولة الكويت السيد المنهل الصافي .

وتباحث الجانبان على أهمية متابعة الإجراءات المتخذة من الجانبين العراقي والكويتي لإنشاء منفذ سفوان الحدودي من المنحة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة.

وتم الاتفاق على ضرورة الإسراع وبخطوات ثابتة من أجل الاستفادة من هذه المنحة ومتابعة إجراءاتها من تخصيص قطعة الأرض واستكمال التصاميم الرئيسة للمشروع وتثبيت الملاحظات الفنية على نسختها النهائية وتنفيذ توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك.

وأبدى سعادة السفير تسخير كافة الإمكانات للتنسيق مع صندوق التنمية الكويتي لإطلاق تخصيصات المنحة واستقدام الكوادر البشرية للشروع بتنفيذ المشروع باسرع وقت خصوصا بعد وصول التصاميم المعدل عليها إلى الجهة المانحة والذي سيشيد المنفذ الحدودي وفق مواصفات وتصاميم عالمية متطورة أعدت لهذا الغرض.

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