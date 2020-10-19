المباشرة بتحويل ساحة متروكة الى متنزه كبير شرقي بغداد

2020/10/19 | 18:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

١٩ / ١٠ / ٢٠٢٠

اعلنت امانة بغداد المباشره بتحويل ساحة متروكة بمدينة الصدر لمتنزه كبير يخدم اهالي المنطقة .

وذكر بيان للامانة ان " بلدية الصدر الثانية باشرت تحويل ساحة متروكة بمساحة (٥٧٥٠) متر مربع ضمن محلة ٥١٢ بحي جميلة الى متنزه كبير يخدم المنطقة بعد محاولة بعض ضعاف النفوس استغلالها والاستيلاء عليها ".

واضاف ان " الدائرة قامت بازالة الانقاض والمخلفات عن الساحة وانشاء سياج brc وتنفيذ عدة منافذ ماء لغرض السقي ليتم فرشها بالزميج وتهيئتها لغرض الزراعة بالثيل والنباتات المختلفة ".

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