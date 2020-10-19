الدولار يُعمق خسائره عالمياً وسط تزايد آمال التحفيز

2020/10/19 | 18:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

عمق الدولار الأمريكي خسائره أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط آمال التحفيز وبعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى على الإطلاق.

ويراقب المستثمرون تطورات صفقة التحفيز الأمريكية مع تصريحات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بأنها متفائلة حول إتمام اتفاق مع البيت الأبيض قبل الانتخابات رغم وجود خلافات.

ومن المتوقع أن تجري بيلوسي ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين محادثات بشأن صفقة التحفيز في وقت لاحق من اليوم.

وتضغط آمال التحفيز المالي على عملات الملاذ الآمن وعلى رأسها الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1.173 دولار، في حين استقر مقابل الين الياباني عند 105.46 ين.

فيما تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.7 بالمائة إلى 1.3002 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.6 بالمائة مسجلة 0.9094فرنك.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 المائة ليصل إلى 93.301.

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