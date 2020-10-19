الكاظمي يثمن جهود فرنسا لإطلاق مبادرة تدعم الحكومة العراقية لتنفيذ برنامجها (فيديو)

2020/10/19 | 18:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل

ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين

وسبل تطويرها، مثمناً جهود فرنسا

لاطلاقها مبادرة لدعم الحكومة

العراقية.

وقال بيان لمكتب الكاظم

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