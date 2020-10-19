بيان من قائد عمليات البصرة بشأن النزاع العشائري بمنطقة الشافي

2020/10/19 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي

النزاع العشائري الذي حصل في مناطق الشافي لايعني إجهاض العمل الأمني

أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف بأن النزاع العشائري الذي حصل في مناطق الشافي لايعني إجهاض العمل الأمني وردود الأفعال طبيعية وعلينا الإستفادة من الأخطاء وأشار قائد العمليات بأن لاعودة للنزاعات العشائرية وقد تم إتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتسببين والمتورطين فيها

وأضاف أن مصادرة الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة أحد أهم أهداف الوعد الصادق بصفحتها الأولى من المرحلة الثانية

وفي سياق متصل أكد قائد العمليات بأن التظهار حق مشروع كفلة الدستور وأن القوات الأمنية ستقوم بتأمين الحماية الازمة للمتظاهرين السلميين ونقف بمسافة واحدة من الجميع

كما أن الاعلان عن البدء بالعمليات العسكرية من عدمة لايعني فشلها وقد حققنا نتائج جيدة في المرحلة الأولى من عمليات الوعد الصادق

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