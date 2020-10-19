الكعبي يطالب الخارجية والمالية بالتحقق من عدد الممتلكات والمزارع العراقية بالخارج

2020/10/19 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب حسن كريم الكعبي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 19 تشرين الاول 2020 ، وزارتي الخارجية والمالية التحقق من تواجد وعدد جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم .

وذكر الكعبي في نص الكتاب الموجه الى وزارتي الخارجية والمالية، "وردتنا معلومات تفيد بإن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم، منوهآ انه بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول"، داعيا "الوزارات المعنية الى تزويد مجلس النواب لكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمها".

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