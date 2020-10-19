استضافة برلمانية لوزير النفط لمناقشة اتفاق العراق مع أوبك

2020/10/19 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



قال رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية النائب حازم الخالدي ، اليوم الاثنين ، إن “اللجنة استضافت وزير النفط احسان عبد الجبار وتطرقت الى الاتفاقية مع منظمة اوبك بشأن التزام العراق بتقليل حصته من الصادرات النفطية في ظل الازمة الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كورونا […]

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