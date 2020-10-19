من فوائد زيت بذور العنب …مكافحة شيخوخة البشرة ومنع ظهور البثور

2020/10/19 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أن زيت بذور العنب يوفر الكثير من الفوائد للبشرة، إذ يعمل على مكافحة شيخوخة البشرة وإمدادها بالعناصر المغذية ومنع ظهور البثور.



يحتوي زيت بذور العنب على مضادات الأكسدة القوية، التي تعمل على تحييد الجذور الحرة، إذ تتسبب الجزيئات الضارة في تلف الخلايا وهو ما يسهم في شيخوخة البشرة.



إلا أن منتجات […]

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