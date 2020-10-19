بالوثائق .. الكعبي يطالب بالتحقق من ممتلكات و مزارع عراقية في العالم

2020/10/19 | 18:46 - المصدر: وكالة خبر

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واخ _ بغداد

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، وزارتي الخارجية والمالية التحقق من تواجد وعدد جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم .

ووجه الكعبي ، كتابا رسميا تسلمته ” خبر برس ” ، قال فيه ” وردتنا معلومات تفيد بإن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم ، منوهآ انه بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول ، داعيا الوزارات المعنية الى تزويد مجلس النواب لكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمهــا .

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