2020/10/19 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



طالب رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية النائب حسين اليساري ، وزير العدل سالار عبد الستار محمد تشييد بنايات خاصة وحديثة لدوائر التسجيل العقاري ودوائر التنفيذ التابعة للوزارة في كربلاء وترك أيجار البيوت والدور المدنية لبعض مؤسسات ودوائر الوزارة واظهارها بمظهر حضاري “.



وقال اليساري في تصريح لــــ […]

التدوينة نائب يطالب بتشييد بنايات خاصة لدوائر العدل بكربلاء بدلا عن المؤجرة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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