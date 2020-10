الهيئة التطبيعية تمدد فترة استلام عطاءات النقل التلفزيوني لدوري الكرة الممتاز الى بعد غد الاربعاء

2020/10/19 | 18:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناءً على طلب شبكة الإعلام العراقي بتمديد فترة العطاءات كونها مؤسسة رسمية، ولها آلياتها القانونية والإدارية والمالية الخاصة، والتي تحتاج الى المزيد من الوقت للدخول في مثل هكذا عطاءات، واستنادًا على تقدم أطرافٍ أخرى بالطلب نفسه، فقد قررت الهيئة التطبيعية، ومن باب إتاحة الفرص أمام جميع الجهات المتنافسة بشكل عادل، وإستجابة للأسباب التي ذكرتها الشبكة،

