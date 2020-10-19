الخارجية الاميركية تدين حادثة بلد وتوجه اتهامات لإيران

2020/10/19 | 18:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ادانت وزارة الخارجية الاميركية بشدة، الاثنين، حادثة مقتل مدنيين في قضاء بلد، مؤكدة على حاجة بغداد لفرض سيطرتها الفورية على ما اسمتها "الفصائل المدعومة من إيران".

وذكرت الخارجية في بيان تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (19 تشرين الاول 2020)، ان "الولايات المتحدة تدين بشدة المجزرة بحق المدنيين الأبرياء في محافظة صلاح الدين".

واضافت، ان "حكومة العراق تحتاج إلى فرض سيطرتها على الفور على الفصائل المدعومة من إيران التي تهاجم بشكل غير قانوني الأقليات الدينية والعرقية والمتظاهرين والنشطاء السلميين ومقار الأحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية، يجب تقديم مرتكبي هذا العنف إلى العدالة" حسب وصفها.

وتابعت، إن "تصرفات هذه الجماعات تمنع المجتمع الدولي من مساعدة العراق وتقود العراق نحو العنف الطائفي وعدم الاستقرار".

واختتمت الخارجية بيانها بالقول: انه "نحث جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية والعمل معا لمساعدة العراق في التغلب على تحدياته الاقتصادية والتحديات الأمنية ووباء (COVID-19)".

ا.ح

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