كأس العراق: الهندية يفوز على بلدية البصرة بثلاثة اهداف

2020/10/19 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



فاز فريق نادي الهندية محافظة كربلاء ، على نظيره نادي بلدية البصرة بثلاثة أهداف ضمن بطولة كأس العراق .



وقال رسول حسن الجنابي عضو المكتب الاعلامي للنادي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، إن “الاهداف الثلاثة سجلت من اللاعبين جعفر محمد ، ومشتاق طالب ، […]

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