قناة امريكية : ترامب يتجه نحو خسارة مذلة في الانتخابات بسبب تعامله السيء مع جائحة كورونا

2020/10/19 | 18:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكدت قناة ( ان اي ان بي سي) الامريكية في تقرير لها ، الاثنين، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتجه نحو خسارة مدمرة ومذلة في الانتخابات الرئاسية القادمة بفضل تعامله السيء مع جائحة كورونا وتشجيع المتطرفين البيض للقيام باعمال عنف “.

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مقدم برنامج مورننغ جو ، جون هيلمان قوله إن ” سوء تعامل الرئيس المستمر مع جائحة فايروس كورونا ، وهجماته على المحافظين الذين حصلوا على درجات عالية لقيادتهم خلال أزمة الصحة العامة ، ستضعف فرص إعادة انتخابه”.

واضاف أن “سلوكه تجاه حاكمة ولاية ميشيغان جريتشن ويتمرهو أسلوب ترامب الكلاسيكي، ومن المثير للاشمئزاز حقا ان يقوم الرئيس بتحريض رجال المليشيات من المتطرفين البيض أدت إلى مؤامرة لتدبير اختطافها وتقديم عرض على غرار تنظيم القاعدة كانت ستنتهي بموتها ، لذا كانت عملية اختطاف وفي النهاية مؤامرة لقتلها”.

واضاف أن ” الناخبين رفضوا مرارا وتكرارا لجمهوريين خلال فترة حكم ترامب ، وإن هذه كانت استفتاءات للرئيس نفسه”، مشيرا الى أن ” موافقة دعم الرئيس آخذة في الانهيار بين الناخبين من كبار السن والنساء والمتخرجين من الجامعات ، وكل هذا نتيجة مباشرة لسوء تعامله مع الوباء”.

واوضح أنه “مع اندلاع هذا الوباء في ويسكونسن وأيوا وميتشيغان وبنسلفانيا وأوهايو ، وجميع الولايات الكبرى في وسط الغرب الأوسط” هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث له سياسيًا ، إنها ديناميكية معوقة ، وأعتقد أنه يواجه ليس فقط هزيمة بل هزيمة مدمرة للغاية في الانتخابات القادمة “.



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