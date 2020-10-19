معهد التطوير البرلماني ينهي اعمال اليوم الثاني لدورة السكرتارية الاعلامية للجان النيابية

2020/10/19 | 18:55 - المصدر: وكالة خبر

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أنهى معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب العراقي بحضور مدير عام المعهد سعد فياض، اليوم الاثنين 19/10/2020 اعمال اليوم الثاني لدورة السكرتارية الاعلامية في اللجان النيابية التي تختتم غدا.

وتناولت الدورة التي عقدت على قاعة الشبيبي بمبنى المجلس ويحاضر فيها كل من الاستاذ المساعد د.



علاء حسين النداوي مدير وحدة الإعلام في كلية اللغات بجامعة بغداد وابراهيم صالح مدير مكتب قناة فرانس 24 ، مفاهيم تتعلق بالخبر والعنوان الرئيسي وأشكاله والتقرير الخبري ومقدمة الاخبار والتقارير وطرق التحرير الصحفي.

وقال مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض ، ان ” دورة السكرتارية الاعلامية للجان مجلس النواب شهدت تفاعلا من قبل المشاركين الذين يمثلون مختلف اللجان النيابية مما سيدفعنا الى عقد المزيد من الدورات بهذا المجال، مضيفا بأن الدورة تعد من ضمن خطة التدريب المعتمدة بهدف تطوير مهارات موظفي المجلس وتنميتها بالشكل الأمثل في ظل الحاجة الى تعزيز دور الإعلام في التعاطي مع نشاطات وفعاليات اللجان النيابية “.

وشهد اليوم الثاني للدورة طرح المحاضر د.



علاء النداوي لىمحاور تتعلق بانواع الاخبار والتقارير وطريقة التعامل مع الاخبار الرسمية وفقا للقوالب الصحفية المعتمدة.

اما في الشق الثاني من الدورة فتطرق الاعلامي ابراهيم صالح في محاضرته الى اهمية الصورة ودلالاتها وضرورة تضمين الاخبار لمقاطع فديوية من اجل مواكبة التغيير فضلا عن طريقة صياغة الاخبار والتعامل مع البيانات والمعلومات التي يحصل عليها السكرتير الاعلامي.وتخلل الدورة في يومها الثاتي مناقشات بين المحاضرين والمشاركين بشأن آليات وطرق تطور العمل الاعلامي في لجان مجلس النواب.

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