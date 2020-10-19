سياسي عراقي: ملف تطبيع العراق وإسرائيل سيُطرح خلال زيارة الكاظمي إلى لندن

2020/10/19 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشف السياسي العراقي الداعي لتطبيع عراقي – إسرائيلي، مثال الآلوسي، اليوم الاثنين، أن ملف التطبيع سيطرح على الحكومة العراقية خلال زيارة مصطفى الكاظمي إلى لندن نهاية الأسبوع الحالي.وقال الآلوسي لـلوكالة الروسية RT، إن “بريطانيا دفعت وتدفع باتجاه التطبيع العراقي الإسرائيلي، وأول لقاء جمع رئيس حكومة عراقية مع وزير خارجية إسرائيلي […]

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