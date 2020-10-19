الكعبي يدعو خبراء الامم المتحدة للتركيز على القطاع الاقتصادي بالعراق

2020/10/19 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في مكتبه اليوم الاثنين,مع الفريق التابع لمكتب الامم المتحدة في العراق امكانية ان تشهد الفترة المقبلة تشريع بعض القوانين المهمة والتي لها علاقة مباشرة بإتمام الانتخابات ومنها قانون المحكمة الاتحادية.



وقال الكعبي ان ,حضور خبراء امميون متخصصون في مجال الانتخابات في هذا الوقت امر مهم […]

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