اعتقال مسؤول عمليات الخطف والاغتيالات بداعش في ديالى

2020/10/19 | 18:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، الإطاحة بمسؤول عمليات الخطف والاغتيالات للقوات الأمنية والمواطنين عام ٢٠١٧ بمحافظة ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان، أن مفارز استخبارات ديالى تمكنت من اعتقال الارهابي المسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك – ديالى عام ٢٠١٧ المكنى (ابو طه البكري).

واستندت العملية على اعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً، حيث تم إيداع المعتقل التوقيف لإستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

PUKmedia وكالة الاستخبارات

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