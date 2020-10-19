2020/10/19 | 19:06 - المصدر: عين العراق

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البرلمان..



فتح تحقيق بصرف رواتب ايلول وشكوك حول طبع عملات اخرى

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن فتح تحقيق بتامين الحكومة لرواتب ايلول رغم عدم موافقة البرلمان على القرض المقدم، مبينة ان تأمينها يجري الشكوك مابين السحب من احتياطي المركزي وطبع عملات اخرى.

وقال عضو اللجنة المالية محاسن حمدون ان “الحكومة قدمت طلبا ثانيا للبرلمان للاقتراض لتامين رواتب الاشهر المقبلة”.

واضافت انه “في حال عدم الموافقة على الطلب للاقتراض ربما تعلن الحكومة عدم صرف الرواتب وتحميل مجلس النواب السبب بعدم صرف الرواتب”، مشيرا الى ان “الحكومة تتهرب وتخلق الازمات وترمي بها بمجلس النواب”.

واوضحت حمدون ان “اللجنة تعتزم فتح تحقيق بصرف الحكومة رواتب الموظفين رغم عدم مصادقة مجلس النواب على الاقتراض”، مشيرا الى ان الامر يؤشر وجود الاموال ولا وجود للازمة المالية”.

ولفتت الى ان “المؤشرات تبين ان “تأمينها جرى اما بالاقتراض من البنك المركزي العراقي او عن طريق طبع عملات اضافية”.

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