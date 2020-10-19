الصحة النيابية: علاج مصاب كورونا يكلف الدولة بين 50 – 250 دولارا

2020/10/19 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن لجنة الصحة النيابية، أن كلفة علاج المصاب بفيروس كورونا تكلف الدولة مبلغ يتراوح بين 50 دولارا إلى 250 دولارا.

وقال مقرر اللجنة، صفاء البندر، في حديث صحفي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الجرعة الواحدة لمصاب بفيروس كورونا تتراوح بين 200- 250 دولارا، بينما هناك بعض الحالات تكلف ما يقارب 50 دولارا.





وأضاف أن معدل صرف مستشفى وبائي بدون العلاج الرئيسي مليار دينار شهريا.





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