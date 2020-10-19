2020/10/19 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



أعلنت جمعية التراث والفلكلور عزمها برمجة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال السنة المقبلة، إسهاما منها في إنعاش القطاع السياحي بالمدينة الحمراء، وأيضا في إطار التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي للمملكة.



وأشارت الجمعية الى أن السياحة ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الوطني، سيما وأنها تسهم بحوالي 10 في المائة من الناتج […]

التدوينة المهرجان العالمي للفلكلور ودوره في إنعاش القطاع السياحي بمراكش ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهرجان العالمي للفلكلور ودوره في إنعاش القطاع السياحي بمراكش) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهرجان العالمي للفلكلور ودوره في إنعاش القطاع السياحي بمراكش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).