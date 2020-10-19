الكعبي يبحث عن معلومات حول ’مزارع العراق’ في الخارج ويخاطب وزيرين

2020/10/19 | 19:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الإثنين، وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من عدد جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم. وذكر الكعبي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الأول 2020)، إنه "وردتنا معلومات تفيد بإن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم"، مشيراً إلى أنه "بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول".

ودعا الكعبي "الوزارات المعنية إلى تزويد مجلس النواب لكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمهــا".

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