2020/10/19 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، اعتقال المحافظ السابق للموصل بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين في هذه المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قدم إلى المحكمة لتسوية قضية أخرى.. اعتقال محافظ عراقي سابق متهم بالاختلاس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قدم إلى المحكمة لتسوية قضية أخرى.. اعتقال محافظ عراقي سابق متهم بالاختلاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).