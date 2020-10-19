بالوثيقة.. الموافقة على عودة الطلبة المرقنة قيودهم

2020/10/19 | 19:09 - المصدر: الفرات نيوز

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حصلت موافقة وزير التعليم العالي ا.د نبيل كاظم عبد الصاحب على عودة الطلبة المرقنة قيودهم اعتبارا من السنة الدراسية ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ولغاية السنة الدراسية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وفقا لما يلي :

١- ان يكون الطالب في المرحلة المنتهية (فقط)

٢- لدية سيرة دراسية مشجعة وفق الاتي :

أ- ليس لديه سنوات رسوب اكثر من سنة واحدة في المرحلة نفسها

ب- لم يتم شموله بقرارات عدم الرسوب او قرارات عودة سابقة

يتم التقديم عن طريقة مراجعة الجامعة او الكلية الاصلية وتقديم طلب خطي من قبل الطالب الراغب بالعودة الى المقاعد الدراسية ويتم رفع جميع الاسماء الى الوزارة باسرع وقت ممكن وحسب الكتاب الرسمي الصادر اعلاه

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