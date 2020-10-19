الجوية تكشف مدة غياب

2020/10/19 | 19:09 - المصدر: الفرات نيوز

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كشف الجهاز الطبي لفريق القوة الجوية بكرة القدم عن المدة التي سيغيب عنها كل من علي حصني وامجد راضي ومحمد الباقر الماديرا.

وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب علي حصني يحتاج إلى سبعة ايام للعودة إلى التدريبات كون التشخيص الأولى بين اصابته بالتواء في مفصل الركبة ، لافتا إلى أن اصابة أمجد راضي لاتدعو للقلق كونه اصيب في العضلة الرباعية ويحتاج إلى بضعة أيام للعودة إلى الملاعب.

وأضاف أن المدافع محمد الباقر ( ماديرا) أصيب بالتواء في مفصل الكاحل ويحتاج إلى أسبوعين للانتظام بتدريبات الفريق.

وكان اللاعبون الثلاث قد أصيبوا اليوم في المواجهة أمام الطلبة والتي انتهت بفوز القوة الجوية بثلاثية نظيفة سجلت عن طريق شريف عبد الكاظم وايمن حسين الذي سجل هدفين.

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