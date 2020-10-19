الداخلية الفرنسية: “فتوى” أدت الى قتل المدرّس الذي قطع رأسه

2020/10/19 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الإثنين إن والد تلميذة تقطن في منطقة كونفلان سان أونورين التي قتل فيها المدرس الفرنسي صمويل باتي والناشط الإسلامي المتطرف عبد الحكيم صفريوي “أطلقوا فتوى واضحة” ضد مدرس التاريخ الأستاذ صمويل باتي لإظهاره رسومًا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد خلال حصة درس.



وقال دارمانين لإذاعة أوروبا 1 “من الواضح […]

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