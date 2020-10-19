2020/10/19 | 19:10 - المصدر: المعلومة

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ضربة قاصمة لترامب..استطلاع جديد يكشف ان 75 بالمائة من يهود امريكا سيصوتون لصالح بايدن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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