قائد عمليات البصرة يصدر بيانا بشأن النزاع العشائري في منطقة الشافي

2020/10/19 | 19:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الاثنين، بياناً بشأن النزاع العشائري في منطقة الشافي.

وقال مدنف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النزاع العشائري الذي حصل في مناطق الشافي لا يعني إجهاض العمل الأمني وردود الأفعال طبيعية، وعلينا الاستفادة من الأخطاء"، مشيرا إلى أنه "لا عودة للنزاعات العشائرية وقد تم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتسببين والمتورطين فيه".

وأضاف، أن "مصادرة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة أحدى أهم أهداف الوعد الصادق بصفحتها الأولى من المرحلة الثانية"، مؤكدا أن "التظاهر حق مشروع كفله الدستور وأن القوات الأمنية ستقوم بتأمين الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين".

وتابع، أن "الإعلان عن البدء بالعمليات العسكرية من عدمه لا يعني فشلها وقد حققنا نتائج جيدة في المرحلة الأولى من عمليات الوعد الصادق".

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