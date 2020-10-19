منددة بـ مجزرة الفرحاتية.. واشنطن تدعو الحكومة العراقية لفرض سيطرتها على الميليشيات المدعومة من إيران

2020/10/19 | 19:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت وزارة الخارجية الاميركية، اليوم الاثنين، (مجزرة صلاح الدين)، داعية الحكومة العراقية لفرض سيطرتها على الفور على الميليشيات المدعومة من إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها “تدين الولايات المتحدة بشدة المجزرة بحق المدنيين الأبرياء في محافظة صلاح الدين.



جاء ذلك خلال ساعات من هجوم على مكتب فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد”.

وأضافت “تحتاج حكومة العراق إلى فرض سيطرتها على الفور على الميليشيات المدعومة من إيران التي تهاجم بشكل غير قانوني الأقليات الدينية والعرقية والمتظاهرين والنشطاء السلميين ومقار الأحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية”، مؤكدة “ضرورة تقديم الجناة مرتكبي هذا العنف إلى العدالة”.

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