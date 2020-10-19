محمود ياسين سجل القرآن الكريم كاملا بصوته وأوصى بإذاعته بعد وفاته

2020/10/19 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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كشف الكاتب وحيد حمدي شقيق الفنانة الشهيرة عن مفاجأة تخص الفنان الراحل محمود ياسين مؤكدا، ان الراحل قام بتسجيل القرآن الكريم كاملا قبل وفاته في استديو خاص يملكه داخل الفيلا، وأوصى بإذاعة التسجيلات عقب وفاته، حتى يتذكره الناس بالدعاء بالرحمة والمغفرة.



وكشف وحيد حمدي عن المعلومة عبر حسابه بموقع الفيس بوك، عندما نشر صورة […]

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