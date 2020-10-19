2020/10/19 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، المباشره بتحويل ساحة متروكة بمدينة الصدر لمتنزه كبير يخدم اهالي المنطقة.

وقال بيان للامانة، تلقت “تقدم” نسخة منه ان ” بلدية الصدر الثانية باشرت تحويل ساحة متروكة بمساحة (٥٧٥٠) متر مربع ضمن محلة ٥١٢ في حي جميلة الى متنزه كبير يخدم المنطقة بعد محاولة بعض ضعاف النفوس استغلالها والاستيلاء عليها”.

واضاف ان ” الدائرة قامت بازالة الانقاض والمخلفات عن الساحة وانشاء سياج BRC وتنفيذ عدة منافذ ماء لغرض السقي ليتم فرشها بالزميج وتهيئتها لغرض الزراعة بالثيل والنباتات المختلفة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشية الاستيلاء عليها.. الامانة تباشر في تحويل ساحة متروكة الى متنزه كبير بمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشية الاستيلاء عليها.. الامانة تباشر في تحويل ساحة متروكة الى متنزه كبير بمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).