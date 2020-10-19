حملة لنشر التوعية ودعم مرضى السرطان في مستشفى هيوا

2020/10/19 | 19:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مساء اليوم الاثنين، حملة (الاكتوبر الوردي) في مستشفى هيوا، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني ووزيرة الزراعة في حكومة الاقليم بيكرد طالباني والقنصل الفرنسي العام واعضاء في البرلمان ورئيس مجلس محافظة السليمانية وقائممقام قضاء مركز السليمانية والمديرية العامة لصحة السليمانية والدوائر المعنية، وذلك باشراف قسم نوعية الجنس وقسم الشباب بمكتب نائب رئيس الوزراء لنشر التوعية ودعم مرضى السرطان.

كما وتم افتتاح معرض تشكيلي على هامش الحملة بعنوان (امل لحياة السيدة هيفي) وعدد من النشاطات الفنية الاخرى لدعم مستشفى هيوا.

كما وزار المشاركون مشروع مستشفى جمال حاج علي الخاص بامراض السرطان الذي وصل الى مراحله النهائية.

PUKmedia

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