مدرب بيرسبوليس يكشف مستجدات قضية بشار رسن

2020/10/19 | 19:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف المدرب المساعد لفريق كرة القدم بنادي بيرسبوليس الايراني، حميد مطهري، موقف اللاعب الدولي العراقي بشار رسن مع الفريق.

وقال مطهري في تصريح لوسائل اعلام ايرانية ترجمته / المعلومة/ إن “بشار رسن مستمر مع نادي بيرسبوليس و هو في اجازة داخل العراق وفي الايام المقبلة سيأتي الى طهران”.

وبشان اخبار الانتقال الى النادي القطري، اكد مطهري انه “لا يمكن له الانتقال لديه عقد مع نادي الايراني يستمر لاربعة اشهر المقبلة”.

يذكر ان بيرسبوليس تأهل لنهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم.



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