2020/10/19 | 19:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية ، مقطع فيديو ، لراقصة ترقص على المهرجان الشعبي الشهير “أخواتي” لفرقة الصواريخ، في أحد صالونات التجميل المصرية.



وأثار هذا الفيديو جدلًا بين رواد السوشيال ميديا ، وانهالت التعليقات والتساؤلات حول من تكون تلك الراقصة وسرعان ماتصدرت تريند مؤشر البحث جوجل […]

التدوينة صور..



من هى الراقصة البرازيلية “لورديانة” التى يبحث عنها المصريين؟ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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