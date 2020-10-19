استطلاع: تفوق ساحق لـ بايدن على ترامب في صفوف الناخبين اليهود

2020/10/19 | 19:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أظهر استطلاع جديد للرأي، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتفوق على الرئيس دونالد ترامب بشكل كبير، في صفوف الناخبين اليهود الأمريكيين، مع دخول السباق الرئاسي الأسبوعين الأخيرين.



وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ففي حين أن النتائج تتماشى مع استطلاعات الرأي السابقة ومع عادات التصويت التاريخية في المجتمع اليهودي، فإن تقدم بايدن في الاستطلاع الجديد، الذي صدر […]

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