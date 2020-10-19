2020/10/19 | 19:37 - المصدر: عين العراق

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البرلمان يطالب الحكومة بالتحقق من ممتلكات ومزارع عراقية بالخارج

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين، وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من عدد الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم.

وقال الكعبي في كتابين رسميين موجهين الى وزاراتي الخارجية والمالية، إنه "وردتنا معلومات تفيد بإن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم" ، منوهاً انه "بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول".

ودعا الكعبي الوزارات المعنية الى "تزويد مجلس النواب لكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمهــا" .

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