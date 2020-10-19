يبلغ 250 دولاراً … الكشف عن علاج كورونا في العراق و “اسرار” منحه للمصابين: “فواتير بالمليارات شهرياً”!

2020/10/19 | 19:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، الاثنين (19 تشرين الاول 2020)، عن مبلغ الأموال المصروفة من المستشفى المخصص لعلاج وحجر المصابين بفيروس كورونا عل كل مصاب.

وقالت مقرر اللجنة صفاء البندر، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان “المصابين بكورونا لا يأخذون جميعهم نفس العلاج، فكل حالة تختلف عن الاخرى، وبعض الحالات الحرجة تكون بحاجة الى علاج مضاد للفيروس، وهذا العلاج سعره غالٍ، فالجرعة الواحدة تتراوح بين 200 الى 250 دولاراً، وباقي الحالات ربما تكلف ما يقارب 50 دولاراً او اقل من ذلك او أكثر من ذلك بقليل، فلا يوجد مبلغ محدد لعلاج كل حالة، فهو غير ثابت بين حالة واخرى”.

وبينت البندر انه “ليس لدينا احصائية دقيقة عن حجم الانفاقات، فقسم من الأموال تم تخصيصها لكن لغاية الآن لم تصرف للجهات الصحية المختصة”، كاشفة ان “معدل صرف مستشفى وبائي بدون العلاج الرئيسي، بحدود مليار دينار شهرياً أي مايعادل خمسة أضعاف الصرف الطبيعي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 63 حالة وفاة و4044 اصابة جديدة بفيروس كورونا، قابلتها 3055 حالة شفاء من الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي لفيروس كورونا، انها اجرت 20419 فحصا مختبريا، ليصل مجموع الفحوصات منذ تفشي الوباء 2644770.

وجاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى بعدد الاصابات الجديدة المسجلة، تلتها محافظة دهوك ثم أربيل في اقليم كردستان.

وبحسب الموقف الوبائي، وصل مجموع حالات الشفاء منذ تفشي الفيروس الى 363532.

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