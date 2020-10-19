زوجة ماكرون تخضع للحجر الصحي بعد مخالطتها لمصاب بكورونا

2020/10/19 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مكتب بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنها تخضع حاليا للحجر الصحي بعد أن خالطت شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مقربين من زوجة الرئيس الفرنسي قولهم إنها ستخضع للحجر لمدة أسبوع واحد.

وقالت صحيفة “لوفيغارو” إن بريجيت ماكرون لم تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

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