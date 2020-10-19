وثيقة: قرار القاء القبض على نوفل العاكوب بشكوى من لجنة أبو رغيف

2020/10/19 | 19:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت وثيقة من مجلس القضاء الأعلى، الأمر القضائي الذي تم بموجبه القاء القبض على محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب. وتبين الوثيقة التي اطلع عليها "ناس" أن قرار القاء القبض جاء بشكوى مقدمة من اللجنة التحقيقية المشكلة بالأمر الديوانية رقم 29.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تمكنها من تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

وذكر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الاول 2020)، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة تنفيذ الأمر، أفادت بتمكُّن ملاكاتها في المحافظة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المحافظ الأسبق الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار ( ١٦٠ لسنة ١٩٨٣) من الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى".

واشار البيان الى أن "الهيئة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها (76,000,000,000) مليار دينارٍ".

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