وفاة صائب عريقات بكورونا

2020/10/19 | 19:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلنت مصادر محلية، مساء الاثنين، وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اثر الاصابة بفيروس كورونا.

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