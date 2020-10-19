القبض على ثلاثة متهمين بسرقة اكثرمن 26مليون دينار في بغداد

2020/10/19 | 19:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اعلنت وزارة الداخلية عن القبض على ثلاثة متهمين بسرقة اكثرمن 26مليون دينار عراقي من قبل مكافحة اجرام بغداد بعد تكليف المفارز التابعة لها بالتحري وجمع المعلومات ومتابعة تسجيل كاميرات المراقبة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ان ” احدهم وضمن اعمال مكتب مكتب مكافحة اجرام المحمودية اعترف بقيامه بسرقة مبلغ 20 مليون دينار مع كارتات شحن متنوعة للهواتف النقالة من احدى المحال التجارية في المنطقة.اما الاثنان الاخران وضمن مكتب مكافحة اجرام الحرية فقد اعترفا بسرقة مبلغ 6 مليون دينار مع جهاز موبايل من احد الاشخاص”.

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