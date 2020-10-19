صائب عريقات يدخل في حالة غيبوبة

2020/10/19 | 19:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقرير صحفي عن دخول أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الاثنين، في غيبوبة، على خلفية تدهور حالته الصحية، عقب إصابته بكوفيد – 19.وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية” اليوم أن مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي، ومصادر فلسطينية أكدت نبأ تدهور صحة عريقات (65 عاما)، موضحة أن الأطباء […]

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