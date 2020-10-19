الكاظمي لشركات فرنسية: العراق حريص على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة

2020/10/19 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي عدداً من رؤساء الشركات الفرنسية--------------

التقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، عدداً من رؤساء الشركات الفرنسية ، وذلك على هامش جولته الأوروبية الحالية التي ابتدأت من العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح سيادته خلال اللقاء مستوى التحديات التي يواجهها العراق بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وانخفاض عائدات النفط.

كما بيّن السيد رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على تحويل هذه التحديات الى فرصة نجاح ينطلق منها الاقتصاد العراقي نحو تحوّل جذري في تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية.

وأضاف سيادته، موضحاً عن الورقة البيضاء الإصلاحية التي تبنتها الحكومة، وعن التجاوب الذي لاقته، ما تضمنته من إصلاحات اقتصادية وإدارية، فضلاً عن اشتمالها على تقليل النفقات الحكومية.

وبيّن السيد الكاظمي لرؤساء الشركات الفرنسية حرص العراق على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة، وسعيه لإدامة الزخم في تطوير الانتقالة الحقيقية في الاقتصاد، مثلما هو حريص على توفير الظروف الصحية والمناسبة للاستثمار ومعالجة ما يواجهه من معوّقات، وقد شرع العراق بالفعل في حملة لمواجهة الفساد الإداري وتطويقه، وقد بدأت هذه الحملة تؤتي ثمارها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء19-تشرين الأول-2020

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