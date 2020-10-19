2020/10/19 | 19:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني – تمكنت نجدة بغداد من العثور على جثة الطفلة التي رمتها امهما مع شقيقها في نهر دجلة ببغداد.وقالت المديرية ان الجهات المختصة في نجدة بغداد مازالت تواصل البحث عن الطفل الآخر شقيق الفتاة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على الطفلة التي القتها امها في نهر دجلة والبحث جار عن شقيقها المركز الخبري الوطني.

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